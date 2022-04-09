Московские парки приглашают горожан на весеннюю прогулку в эти выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московские парки приглашают жителей и гостей столицы на прогулку в первые по-настоящему весенние выходные. Представитель объединенной дирекции "Мосгорпарк" рассказал ТАСС, что наступление теплой апрельской погоды можно расценивать как стимул провести побольше времени на свежем воздухе.

"Отправиться в выходной на прогулку в парк – это всегда хорошая идея, тем более что у нас можно не просто погулять, но и посетить различные экскурсии, лекции, мастер-классы и фотовыставки", – отметил он.

В качестве примера представитель дирекции привел усадьбу Воронцово. Там в эти выходные продолжит работать фотовыставка, подготовленная в рамках проекта "Книга памятников-героев Москвы". Гостям выставки покажут знаковые места столицы, связанные с ее героической обороной во время Великой Отечественной войны. Принять участие в составлении книги могут все желающие.

Тем временем, в музее-заповеднике "Царицыно" стартует сезон "Культурных плоггингов". Это экологические забеги по территориям музеев и усадеб.

"Забеги пройдут по дорожкам музеев-заповедников, усадеб и природоохранных территорий, по пути участники соберут неразлагаемые отходы, прежде всего целлофан и пластик, что станет большой пользой не только для своего здоровья, но и для природы", – пояснил представитель дирекции.

Забег пройдет по сохраненному GPS-треку. Участников будут сопровождать ведущий и замыкающий бегуны. Принять участие в акции может любой желающий, способный преодолеть трусцой 5 километров. Инвентарь, необходимый для сбора мусора, бегунам предоставят организаторы.

Подготовили программу столичные парки и для любителей спокойного отдыха. Москвичи могут посетить оригами-спектакль "Бумажная мелодрама" в парке "Фили", кинопоказ "Эта веселая планета" в парке "Ангарские пруды" и творческие мастер-классы в парке "Северное Тушино".

По прогнозам синоптиков в субботу, 9 апреля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, дождь и до 12 градусов тепла. В воскресенье прогнозируют до 11 градусов.

Ранее сообщалось, что столичные парки подготовили специальные развлекательные и образовательные программы по случаю Дня космонавтики. Уточнялось, что посетители смогут принять участие в мастер-классах, пройти квест, сходить на выставку и оказаться на кинопоказе.