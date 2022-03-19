В столичных парках пройдут фотовыставки о природе и истории РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные парки открыли весенние фотовыставки о природе, культуре и истории России. Экспозиции появились в парках "Музеон", "Сокольники", "Северное Тушино", "Кузьминки-Люблино", "Митино" и других. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что выставки будут открыты до конца апреля.

"На них представлены фотографии разных авторов, в том числе тех, кто ради интересных и запоминающихся кадров поднимался на вершины гор, использовал уникальные технологии съемки. В целом экспозиции посвящены природе, культуре и истории России", – подчеркнула Сергунина.

Фотовыставка "Петровские "достопамятности" в "Кузьминках-Люблино" посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. На фотографиях запечатлены экспонаты музея "Ботик Петра I" в Переславле-Залесском. Выставка будет работать до 31 марта.

Экспозицию "Государственные регалии Московского царства" представит парк "Сокольники". Там посетители смогут познакомиться с фотографиями уникальных экспонатов из собрания Оружейной палаты. Выставка будет работать до 31 марта.

В "Музеоне" 1 апреля откроется выставка "Грибоедовская Хмелита", посвященная усадьбе писателя Хмелита. В парке "Северное Тушино" открылась выставка Русского географического общества под названием "Сохраняя историю". В коллекции представлены снимки цитадели Нарын-Кала, раннехристианского храма X века Шоанинский собор, крепости Орешек и других.

На выставке "Я слышу, это круто" в Бабушкинском парке можно узнать о мечтах, увлечениях и интересах, а также повседневной жизни детей с нарушениями слуха. Выставка в Воронцовском парке расскажет о том, как людям старшего поколения удается сохранять активность, позитивный подход и любовь к жизни.

В ландшафтном парке "Митино" с 1 по 30 апреля пройдет уличная выставка художника Андрея Котяева. На его картинах изображены коты в разных образах.

Ранее сообщалось, что в западном крыле Новой Третьяковки открылась обновленная экспозиция, посвященная дизайну. Она получила название "История российского дизайна. Избранное II". Ее подготовили Московский музей дизайна и Государственная Третьяковская галерея.

