В парках Москвы пройдет специальная программа в честь Дня космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные парки подготовили специальные развлекательные и образовательные программы по случаю Дня космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

"Посетители смогут принять участие в мастер-классах, сходить на выставку и оказаться на кинопоказе", – говорится в сообщении.

10 апреля в парке "Ангарские пруды" под открытым небом состоится показ советского фильма "Эта веселая планета". Сюжет картины рассказывает об инопланетянах, которые попали на Землю во время встречи Нового года. На просмотр необходимо предварительно зарегистрироваться.

12 апреля в 16:30 в Парке Горького пройдет квест "В поисках звезд", участникам которого предложат разгадать тайны первых дворян-воздухоплавателей, разгадать загадки и радиошифры первых космонавтов. Предварительно на мероприятие необходимо зарегистрироваться.

В этот же день в сквере по Олонецкому проезду пройдет мастер-класс "Космическая акварель". Занятие начнется в 14:30 в Центре творчества и досуга. Его участники нарисуют различные космические сюжеты в технике акварели.

Парк "Фили" подготовил концертно-интерактивную программу, которая пройдет 12 апреля в выставочном центре Fili Hall. Перед посетителями выступят клоуны, ходулисты и другие артисты, пройдут конкурсы и викторины на космическую тематику.

Ранее стало известно, что Останкинская телебашня выведет на медиафасад открытку ко Дню космонавтики. Праздничное изображение также покажут на телебашнях в Воронеже, Нижнем Новгороде, Челябинске, Туле.

