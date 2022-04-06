В Кремле рассказали о порядке проведения первомайских акций

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Первомайские акции должны быть заранее согласованы с городскими властями в соответствии с законодательством. Об этом сообщает "Газета.ру".

"При подаче заявки можно будет параметры уточнить у властей", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Песков рассказал, что Россия отпразднует День Победы как всегда, как это делается из года в год. По его словам, это самый святой праздник в стране. Также Песков сообщил, что состав участников парада 9 Мая определяет министерство обороны. Он подчеркнул, что ему неизвестно, будут ли на нем присутствовать подразделения ЛНР и ДНР.

