Русское географическое общество рассказало о мероприятиях на 2022 год

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В 2022 году Русское географическое общество (РГО) запланировало несколько крупных мероприятий, а также ряд экспедиций.

До июня текущего года проходит фотоконкурс "Самая красивая страна". Он посвящен сохранению и воспитанию бережного отношения к дикой природе России. В жюри конкурса входят известные фотографы, актеры, искусствоведы, а также президент РГО, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Другой конкурс – "Лучший гид России" – пройдет с мая по декабрь. Его участники представят короткие видеоэкскурсии. Победителями станут авторы тех из них, которые способны вдохновить на путешествия по стране.

В июне запланирована "Ночь географии" – серия просветительских мероприятий, которые пройдут не только по всей России, но и в других странах.

В августе пройдет фестиваль РГО. Он состоится на базе парка "Зарядье" в Москве. По словам организаторов, данное мероприятие призвано популяризировать внутренние туристические маршруты.

В ноябре запланирован уже традиционный "Географический диктант". В прошлом году в нем приняли участие порядка 500 тысяч человек из всех регионов РФ, некоторых других стран, Антарктиды и космоса.

Кроме того, в текущем году Русское географическое общество осуществит целый ряд экспедиций. Речь идет об очистке Арктики, археологических работах в Сирии и обследовании объектов воздушной трассы "Алсиб". Также пройдут такие экспедиции, как "Восточный бастион – Курильская гряда" и "180 миль до Ленинграда: история Таллинского прорыва на современной карте".

Ранее Федор Конюхов рассказал, откуда берет деньги на путешествия. По его словам, единственным источником его дохода являются картины. Путешественник написал уже порядка 3 тысяч полотен, большинство из которых находятся в частных коллекциях.

