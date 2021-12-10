Федор Конюхов рассказал, откуда берет деньги на путешествия

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Известный путешественник Федор Конюхов рассказал, что его единственным источником дохода являются картины.

"На самом деле, я художник, это моя профессия, но чтобы написать некоторые картины, мне пришлось семь раз обойти вокруг света. Между прочим, это мой единственный заработок", – сказал он в интервью РИА Новости, добавив, что тратит эти деньги на экспедиции.

Конюхов рассказал, что написал уже порядка трех тысяч полотен, большинство из которых находятся в частных коллекциях.

Ранее сообщалось, что в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ открылась уникальная выставка картин и артефактов "Федор Конюхов: человек может все!". Там представлены ожившие картины, эксклюзивные фильмы, а также артефакты из поездок и личной коллекции семьи путешественника.

Кроме того, на выставке действует штаб и кабинет Конюхова, походный кинотеатр, а также представлена инсталляция "1 100 дней в океане". Посетителям выставки доступны различные мастер-классы, в том числе под руководством легендарного путешественника. Событие продлится до 31 января 2022 года.