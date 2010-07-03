Федор Конюхов установил ряд мировых рекордов

Российский путешественник Федор Конюхов установил несколько мировых рекордов во время перехода через южную часть Тихого океана на весельной лодке "Акрос". Новые достижения мореплавателя представят на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса, сообщил ТАСС организатор экспедиции Оскар Конюхов.

По его словам, сперва установленные Федором Конюховым мировые рекорды должны пройти верификацию Общества океанских гребцов в Англии. После этого их можно будет зарегистрировать в Книге рекордов Гиннесса.

Как уточнил собеседник агентства, 67-летний путешественник не только стал самым возрастным гребцом-одиночкой, но и достиг самой южной точки на весельной лодке (56’40 южной широты), а также пробыл в Южном океане рекордное количество дней − 154.

Одиночное кругосветное плавание Федора Конюхова на весельной лодке началось в декабре 2018 года. Он отплыл из порта Данидин в Новой Зеландии. Маршрут путешествия включает три этапа: от Данидина до мыса Горн в Чили, оттуда − до мыса Люин в Австралии, а затем снова в новозеландский порт Данидин. Общая протяженность пути составляет 27 тысяч километров.

10 мая Федор Конюхов официально завершил переход на весельной лодке через южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили. На это ему потребовалось 154 дня 13 часов и 37 минут.

Отмечается, что лодку "Акрос" спроектировал специально для экспедиции британский дизайнер Филипп Моррисон. На ее борту расположены водонепроницаемые отсеки для хранения продуктов и трех независимых систем для выработки энергии: солнечных модулей, ветрогенераторов и химической энергоустановки, работающей на метаноле. Лодку также оснастили двумя типами спутниковых телефонов и спутниковым трекером.

Федор Конюхов совершил уже пять кругосветных плаваний, Кроме того, он 17 раз пересек Атлантический океан и первым из россиян побывал на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах.