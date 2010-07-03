Конюхов первым в истории переплыл южную часть Тихого океана на веслах

Фото: konyukhov.ru

Федор Конюхов стал первым человеком в истории, который в одиночку пересеек южную часть Тихого океана на маленькой весельной лодке, сообщает РИА Новости.

Российский путешественник плыл из Новой Зеландии до мыса Горн, на что у него ушло 154 дня. Он несколько раз попадал в жесточайшие штормы, его лодку трижды переворачивало, даже ломалась система спутниковой навигации.

Путешественника уже поздравил Владимир Путин. Президент отметил его мужество и стойкость в борьбе с океанской стихией. Глава государства назвал экспедицию и успехи Конюхова уникальными.

По его словам, это имеет важное значение для воспитания молодежи, которая интересуется историей географических открытий и стремится продолжить традиции русских мореплавателей и путешественников.

В конце марта путешественник попал в 12-балльный шторм в Тихом океане. Волны достигали восьми метров в высоту, а их скорость составляла 90 километров в час.