Лодка путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Фото: konyukhov.ru

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова. Лодка от этого повредилась, сообщает ТАСС со ссылкой на организатора экспедиции Оскара Конюхова.

"После суток хорошей погоды лодку накрыл шторм, по прогнозу он не вызывал у нас сильного волнения, хотя 40 узлов нельзя назвать комфортными для весельной лодки <...> В 22:17 пришло сообщение от Федора, что лодка перевернулась через борт, сделала оборот на 360 градусов и встала на ровный киль. Сорвало часть солнечных панелей, они хлопают по рубке, сорвало ветроуказатель, нет данных по направлению и силе ветра", – сказал он.

К двум часам ночи по Москве ветер начал стихать. Оценить повреждения пока сложно, поскольку на палубу выйти невозможно из-за шторма. Неизвестно также, что происходит в носовом отсеке, есть ли повреждения и поступает ли вода. Палубу заливают волны, волнение в океане составляет около 5 метров.

За 117 суток пути лодка "Акрос" еще не переворачивалась. Уточняется, что с лодкой есть связь, обе антенны спутниковых телефонов уцелели. Организатор экспедиции добавил, что получает сообщения, поскольку на лодке работает спутниковый буй Iridium 360 Rockstar. Каждые два часа организаторам автоматически приходят координаты нахождения лодки.

В конце марта Конюхов справился с 12-балльным штормом в Тихом океане во время экспедиции на весельной лодке.

