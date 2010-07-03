Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:31

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке в Тихом океане

общество

13:31

Поделиться в социальных сетях:

Фото: konyukhov.ru

Путешественник Федор Конюхов справился с 12-балльным штормом в Тихом океане во время экспедиции на весельной лодке, передает РИА Новости. Об этом рассказал организатор экспедиции Оскар Конюхов.

Волны достигали восьми метров в высоту и двигались со скоростью 90 километров в час. По его словам, сейчас непогода стихла.

Согласно прогнозу, на протяжении недели Конюхову придется выдержать четыре шторма подряд. Волна 5-6 метров будет сопровождать лодку до четверга.

Сам путешественник написал в штаб SMS через спутниковый мессенджер Bysky: "Океан поднял огромную волну, они пытаются разбить лодку, удар за ударом".

Конюхов продолжает одиночное кругосветное плавание на весельной лодке "АКРОС". Он стартовал в декабре из Новой Зеландии.

Конюхову предстоит путь в 27 тысяч километров. Маршрут путешественника разбит на три этапа: Данидин (Новая Зеландия) – мыс Горн (Чили), мыс Горн – мыс Люин (Австралия) и мыс Люин – порт Данидин. Путешествие должно завершиться к декабрю 2020 года.

Он уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах.

В 2017 году Конюхов с Иваном Меняйло побил мировой рекорд по продолжительности полета на воздушном шаре. Аэростат продержался в воздухе 51 час и преодолел около тысячи километров.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика