Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке в Тихом океане

Фото: konyukhov.ru

Путешественник Федор Конюхов справился с 12-балльным штормом в Тихом океане во время экспедиции на весельной лодке, передает РИА Новости. Об этом рассказал организатор экспедиции Оскар Конюхов.

Волны достигали восьми метров в высоту и двигались со скоростью 90 километров в час. По его словам, сейчас непогода стихла.

Согласно прогнозу, на протяжении недели Конюхову придется выдержать четыре шторма подряд. Волна 5-6 метров будет сопровождать лодку до четверга.

Сам путешественник написал в штаб SMS через спутниковый мессенджер Bysky: "Океан поднял огромную волну, они пытаются разбить лодку, удар за ударом".

Конюхов продолжает одиночное кругосветное плавание на весельной лодке "АКРОС". Он стартовал в декабре из Новой Зеландии.

Конюхову предстоит путь в 27 тысяч километров. Маршрут путешественника разбит на три этапа: Данидин (Новая Зеландия) – мыс Горн (Чили), мыс Горн – мыс Люин (Австралия) и мыс Люин – порт Данидин. Путешествие должно завершиться к декабрю 2020 года.



Он уже совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах.

В 2017 году Конюхов с Иваном Меняйло побил мировой рекорд по продолжительности полета на воздушном шаре. Аэростат продержался в воздухе 51 час и преодолел около тысячи километров.