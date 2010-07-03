Путешественник Федор Конюхов рассказал о пережитом в Южном океане шторме, в результате которого его весельная лодка три раза перевернулась. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Он отметил, что этот инцидент показал, что теоретические расчеты при проектировке лодки были верны, и она смогла вернуться на ровный киль.

"С другой стороны, после пережитых событий, когда волны поднимают лодку, я вжимаюсь и ожидаю переворота", – написал путешественник.

Ранее стало известно, что Конюхов попал в шторм во время кругосветной экспедиции. Лодка путешественника перевернулась несколько раз, что произошло впервые в экспедиции.

В результате инцидента сорвало часть солнечных панелей и ветроуказатель. Вместе с тем обе антенны спутниковых телефонов уцелели в шторме, что обеспечивает с лодкой Конюхова связь.

В конце марта путешественник попал в 12-балльный шторм в Тихом океане. Волны достигали восьми метров в высоту, а их скорость составляла 90 километров в час.

