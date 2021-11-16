Российский ученый Юрий Оганесян получил премию ЮНЕСКО-России имени Менделеева

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Обладателями первой международной премии ЮНЕСКО-России имени Менделеева за достижения в области фундаментальных наук стали российский ученый, академик Юрий Оганесян и профессор из Италии Винченцо Бальзани. Об этом пишет РИА Новости.

Торжественная церемония вручения прошла в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. В ней приняли участие гендиректор организации Одри Азуле, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, а также глава РАН Александр Сергеев.

Уточняется, что Оганесян был награжден за прорывные открытия, позволившие дополнить периодическую таблицу химических элементов Менделеева. В 2016 году 118-й элемент был официальном назван оганессоном в честь российского ученого.

Кроме того, премии был удостоен почетный профессор химии Болонского университета Винченцо Бальзани за выдающиеся открытия в области базовых химических дисциплин. Кроме того, были отмечены труды ученого в сферах поощрения международного сотрудничества, научного образования и содействия устойчивому развитию.

Международная премия ЮНЕСКО-России имени Менделеева появилась в 2019 году по инициативе РФ. Она призвана поощрять научный прогресс, популяризировать естественные науки и развивать международное сотрудничество.

Лауреаты награждаются премией в размере 250 тысяч долларов. Кроме того, победители получают золотую медаль и диплом.

Ранее лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали филиппинская журналистка Мария Ресса и российский журналист Дмитрий Муратов. Они были удостоены награды за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой для установления демократии и прочного мира.