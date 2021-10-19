Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
В Москве прошла церемония вручения премии Русского географического общества. Награды присудили проектам в области национальной географии, экологии, сохранения природного и историко-культурного наследия России, сообщает ТАСС.
В этом году лауреатами в номинации "Лучший научный проект" стали создатели первого атласа пещер России. Победителем в номинации "Лучший историко-культурный проект" признан проект "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера".
Лучшим медиапроектом объявили документальный фильм "Нерка. Рыба красная". Награду вручил киноактер Стивен Сигал.
Победу в номинации "Лучшая экспедиция по России" одержал проект "Главный фасад России. История, события, люди". А в номинации "Лучший образовательный проект" лауреатом признана "Учебная экспедиция".
Лучшим молодежным проектом назвали Центр подводной подготовки имени А. Леонова. А лучшим природоохранительным проектом стала программа по созданию полувольной популяции лошади Пржевальского в государственном природном заповеднике "Оренбургский".
Лауреатом премии среди туристических проектов стал "Туристический маршрут: перевал Дятлова – исток Печоры – плато Маньпупунер". Специальный приз Русского географического общества в номинации "Лучший образовательный проект в области географии" присудили проекту "Путешествие по России с волшебным карандашом".
Прием заявок на соискание премии РГО проходил с 17 февраля по 1 июня 2020 года.
Ранее президент Русского географического общества Сергей Шойгу предупредил о скорой гибели человечества из-за перепотребления. Министр считает, что люди потребляют больше ресурсов и товаров, чем им необходимо.
В Москве вручили премию Русского географического общества
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: