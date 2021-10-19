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В Москве прошла церемония вручения премии Русского географического общества. Награды присудили проектам в области национальной географии, экологии, сохранения природного и историко-культурного наследия России, сообщает ТАСС.

В этом году лауреатами в номинации "Лучший научный проект" стали создатели первого атласа пещер России. Победителем в номинации "Лучший историко-культурный проект" признан проект "Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера".

Лучшим медиапроектом объявили документальный фильм "Нерка. Рыба красная". Награду вручил киноактер Стивен Сигал.

Победу в номинации "Лучшая экспедиция по России" одержал проект "Главный фасад России. История, события, люди". А в номинации "Лучший образовательный проект" лауреатом признана "Учебная экспедиция".

Лучшим молодежным проектом назвали Центр подводной подготовки имени А. Леонова. А лучшим природоохранительным проектом стала программа по созданию полувольной популяции лошади Пржевальского в государственном природном заповеднике "Оренбургский".

Лауреатом премии среди туристических проектов стал "Туристический маршрут: перевал Дятлова – исток Печоры – плато Маньпупунер". Специальный приз Русского географического общества в номинации "Лучший образовательный проект в области географии" присудили проекту "Путешествие по России с волшебным карандашом".

Прием заявок на соискание премии РГО проходил с 17 февраля по 1 июня 2020 года.

Ранее президент Русского географического общества Сергей Шойгу предупредил о скорой гибели человечества из-за перепотребления. Министр считает, что люди потребляют больше ресурсов и товаров, чем им необходимо.

