В Москве стартовал прием заявок на конкурс "Путеводная звезда" – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве начался прием заявок на участие в конкурсе "Путеводная звезда" для представителей гостиничной и туристической отрасли столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Приглашаем представителей туротрасли и смежных сфер поучаствовать в конкурсе. В этом году будет 18 основных и две дополнительные номинации. В некоторых из них премии вручат впервые. Прием заявок завершится 2 ноября, а лауреаты станут известны в декабре", – сказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Принять участие в конкурсе могут как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и физические лица. В числе основных номинаций – "Московские впечатления: выставки и музеи", "Московское гостеприимство: музеи", "Лучшая гостиница "пять звезд", "Москва в медиа", "Стартап года" и другие. В двух дополнительных номинациях выберут лучшего тревел-блогера, а также компанию, внесшую наибольший вклад в развитие детского туризма.

На первом этапе специалисты оценят поданные заявки по ряду критериев, в частности по уровню эпидемиологической безопасности и туристической нагрузке, после чего сформируют в каждой номинации шорт-лист из пяти претендентов. Победителей уже выберут сами горожане с помощью сервиса "Активный гражданин" – голосование продлится до декабря.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в первом полугодии 2021 года, с января по июль, Москву посетили 9,1 миллиона туристов. По его словам, туризм по-прежнему приносит значительные доходы в городской бюджет и дает работу тысячам жителей столицы.

