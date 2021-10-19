В Москве стартовал прием заявок на конкурс "Путеводная звезда" – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве начался прием заявок на участие в конкурсе "Путеводная звезда" для представителей гостиничной и туристической отрасли столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Приглашаем представителей туротрасли и смежных сфер поучаствовать в конкурсе. В этом году будет 18 основных и две дополнительные номинации. В некоторых из них премии вручат впервые. Прием заявок завершится 2 ноября, а лауреаты станут известны в декабре", – сказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
Принять участие в конкурсе могут как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и физические лица. В числе основных номинаций – "Московские впечатления: выставки и музеи", "Московское гостеприимство: музеи", "Лучшая гостиница "пять звезд", "Москва в медиа", "Стартап года" и другие. В двух дополнительных номинациях выберут лучшего тревел-блогера, а также компанию, внесшую наибольший вклад в развитие детского туризма.
На первом этапе специалисты оценят поданные заявки по ряду критериев, в частности по уровню эпидемиологической безопасности и туристической нагрузке, после чего сформируют в каждой номинации шорт-лист из пяти претендентов. Победителей уже выберут сами горожане с помощью сервиса "Активный гражданин" – голосование продлится до декабря.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в первом полугодии 2021 года, с января по июль, Москву посетили 9,1 миллиона туристов. По его словам, туризм по-прежнему приносит значительные доходы в городской бюджет и дает работу тысячам жителей столицы.
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