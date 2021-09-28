Собянин: с января по июль Москву посетили более 13 млн туристов и экскурсантов

14:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Свыше 13 миллионов туристов и экскурсантов побывали в Москве в первом полугодии 2021 года. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на встрече с представителями гостиничной отрасли.
Собянин поздравил работников сферы с прошедшим Днем туризма.
"Москва продолжает оставаться крупнейшим туристическим центром России, несмотря на сложности и проблемы, вызванные пандемией. В первом полугодии 2021 года Москву посетили 13,4 миллиона гостей, в том числе 9,1 миллиона туристов и 4,3 миллиона экскурсантов. Туризм по-прежнему приносит солидные доходы в городской бюджет и дает работу тысячам жителей нашего города", – отметил мэр.
Собянин также поблагодарил представителей гостиничной отрасли за помощь с предоставлением мест проживания врачам во время пандемии.
"Тогда часть гостиниц закрылась, а заполняемость упала на 40%. В этом году и заполняемость повыше, и туристический поток вырос за счет внутреннего туризма. Хотел бы поблагодарить за то, что во время пандемии вы работали с нашими врачами, во многих гостиницах жили медицинские сестры, врачи, чтобы не уезжать домой", – подчеркнул Собянин.
Он рассказал, что в этом году в городе откроется 13 гостиниц.
Во вторник, 28 сентября, стартовал конкурс "Russpass исполняет мечты". Участие в нем может принять любой желающий. Главным призом станет путешествие в Москву.
Ранее стало известно, какие места в столице чаще всего посещали туристы. Гости Москвы стали отдавать предпочтением местам, в которых бывали жители города.
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