Столичные власти рассказали, какие места в городе полюбили туристы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Туристы в Москве стали чаще посещать места, популярные у самих горожан, чем классические достопримечательности из путеводителей, рассказала замглавы столичного комитета по туризму Татьяна Шаршавицкая. Об этом сообщает РИА Новости.
"Именно это и ценится современными путешественниками: последний тренд, который мы наблюдаем в мире, – это "живи как местные". То есть гости ищут аутентичный опыт", – заявила она.
По словам Шаршавницкой, гости столицы также стали все чаще отдавать предпочтения мероприятиям и ресторанам, которые популярны среди москвичей.
"Классическая модель туризма меняется, осмотр достопримечательностей уходит на второй план. Все это связано еще и с пандемией COVID-19: появился тренд на индивидуализацию путешествия, на безопасность", – полагает Шаршавицкая.
Большую роль в таких изменения также сыграла "парковая революция" последних лет, которая сформировала новые сценарии для организации досуга в Москве.
"Районные парки, показывая свои уникальные форматы, новые архитектурные формы, создают межрайонный туризм. <...> А резиденты открывают для себя родной город по-новому", – пояснила Шаршавицкая.
Чтобы привлекать туристов в дальнейшем, необходимо продолжать развитие парков и городских пространств, а также не забывать про их наполнение арт-объектами, считает она.
Ранее сервис Russpass опубликовал подборку экологических маршрутов по столичным паркам. В подборку включены маршруты по музею-заповеднику "Царицыно", заказнику "Воробьевы горы", парку "Сокольники", скверу у Олонецкого проезда, Воронцовскому и Измайловскому паркам.
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