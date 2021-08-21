Москва и Нижний Новгород запустили онлайн-проект для туристов двух городов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В честь 800-летия Нижнего Новгорода на базе туристического сервиса Russpass появилась страница москванижний800.рф. Там можно найти интересные маршруты, событийный календарь, спецпредложения от отелей и другую информацию, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, целью проекта является помощь туристам при планировании поездок в эти города.

"Уже сейчас в межрегиональном событийном календаре представлено 30 мероприятий, которые пройдут с августа по ноябрь. Это спектакли, концерты, выставки, кинопоказы, гастрономические события. Список рекомендаций для туристов насчитывает больше 70 достопримечательностей и маршрутов по Москве и Нижнему Новгороду", – приводятся в материале слова Сергуниной.

Вице-мэр добавила, что подборка мероприятий будет постепенно пополняться.

Как отметил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, этим летом в Нижнем Новгороде работает совместный туристический центр MoscowInfocafe.

"Также мы активно взаимодействуем по развитию цифрового сервиса Russpass. Гид-лендинг станет надежным помощником в путешествиях по нашим регионам" – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Russpass запустил новый московский маршрут по местам съемок восьми отечественных фильмов. Всего в него включено 14 мест.

Маршрут составлен профессиональным гидом и рассчитан на 5-часовую прогулку. В него включены места, где снимались сцены из таких фильмов, как "Москва слезам не верит", "Брат-2", а также "Я шагаю по Москве", "Место встречи изменить нельзя", "Летят журавли", "12 стульев" и других.

