Партнеры Russpass смогут самостоятельно управлять своими турпродуктами на сайте сервиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Партнерам сервиса Russpass предоставили доступ к открытому API, программному интерфейсу приложения, благодаря чему они смогут самостоятельно размещать различные турпродукты и управлять ими. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что передача данных с помощью API позволит компаниям синхронизировать с собственными ресурсами информацию о турах, событиях и тарифах, видео и фотографии, описания.

Первыми партнерами сервиса, которые уже воспользовались новой возможностью, стали детский парк профессий и один из московских туроператоров. Как объяснили представители детского парка, API позволяет, в частности, в реальном времени управлять ценами на билеты: изменения на сайте парка сразу будут отображаться в сервисе Russpass.

Уточняется, что стать партнерами сервиса могут туроператоры, отели и гостиницы, а также культурно-исторические объекты и рестораны. Для этого необходимо оставить соответствующую заявку.

Ранее сообщалось, что Russpass запустил новый московский маршрут по местам съемок восьми отечественных фильмов. Всего в него включено 14 мест.

Маршрут составлен профессиональным гидом и рассчитан на 5-часовую прогулку. В него включены места, где снимались сцены из таких фильмов, как "Москва слезам не верит", "Брат-2", а также "Я шагаю по Москве", "Место встречи изменить нельзя", "Летят журавли", "12 стульев" и других.

