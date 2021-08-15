В чат-боте Мосгорнаследия появился новый экскурсионный маршрут по столице

Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия
Новый экскурсионный маршрут по столице, посвященный Дню археолога, появился в чат-боте Мосгорнаследия. Об этом говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Узнать, где московские археологи находили уникальные артефакты и старинные клады, можно во время прогулки по новому экскурсионному маршруту чат-бота Мосгорнаследия", – говорится в сообщении.
Пользоваться чат-ботом @levhranitel_bot можно бесплатно с любого гаджета через мессенджер Telegram. Для его запуска необходима команда /start. Пользователю будет предоставлено на выбор несколько туров, из которых нужно выбрать "День археолога". Далее на экране станут отображаться фотографии найденных предметов и короткие справки к каждому из них.
"Лев-хранитель расскажет, какими веками датируются артефакты и какие с ними связаны истории. Участники виртуальной экскурсии смогут представить, как выглядела та или иная улица Москвы в далеком прошлом, познакомятся поближе с историей своего любимого города", – отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
Ранее Музей Москвы запустил серию экскурсий по обновленной Капотне с посещением Московского НПЗ. Экскурсоводы расскажут об истории района и его преображении благодаря городской программе "Мой район", а работники завода познакомят участников с экологической модернизацией предприятия.
По Капотне начнут проводить экскурсии
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