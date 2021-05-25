В сервисе Russpass появились туры по Курганской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Маршрут по Курганской области появился в туристическом сервисе Russpass. Теперь горожане смогут посмотреть более десяти природных и культурных объектов региона. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Начать знакомство с областью путешественникам предлагают с ее главного города – Кургана. Он ведет свою историю с XVII века. Кроме того, гуляя по улицам Кургана, можно обнаружить настоящие шедевры деревянного зодчества, например дом инженера Федора Остапца в стиле модерн.
Продолжить прогулку можно в парке Победы, на Аллее Славы, где горит Вечный огонь в память о воинах, которые погибли в Великой Отечественной войне. На стендах расположены портреты с краткими биографиями, списками боевых наград и описанием подвигов тех, чья жизнь связана с городом.
Помимо этого, на Russpass есть и учреждения культуры региона. Например, над рекой Тобол на Троицкой площади находится белоснежная Курганская областная филармония. Ее концертный зал оборудовали современной техникой, там будут выступать известные оркестры, хоровые и хореографические коллективы.
Ранее стало известно, что за девять месяцев с момента создания Russpass им воспользовались больше одного миллиона человек. Сейчас на площадке уже доступно больше двух тысяч туристических предложений от 450 партнеров.
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