В сервисе Russpass появились маршруты по Москве для транзитных туристов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Цифровой туристический сервис Russpass составил маршруты для тех, кто прилетает в столицу на несколько часов или дней. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

За несколько часов можно будет посетить обзорные экскурсии, главные достопримечательности, смотровые площадки и музеи.

Всего доступно три маршрута: "Домодедово – Шереметьево", "Домодедово – Внуково" и "Внуково – Шереметьево". Основные достопримечательности находятся между остановками аэроэкспрессов. В зависимости от количества свободного времени можно будет выбрать дальность поездки и скорректировать маршрут.

В программу включены в том числе Кремль, Красная площадь, Александровский сад, парк "Зарядье", Третьяковская галерея, "Музеон", Арбат и "Москва-Сити".

Ранее сообщалось, что в сервисе Russpass появились туры по Курганской области.