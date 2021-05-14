В сервисе Russpass появились туры по Воронежу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Цифровом туристическом сервисе Russpass появились туры по Воронежу. В сумме пользователям доступно около 20 предложений по организации поездки в столицу Черноземья, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Гостям города предлагают посетить корабль-музей "Гото Предестинация" – копию первого русского линейного корабля времен Петра I. Там же посетители найдут посмертный слепок лица и отпечаток ладони первого российского императора. Среди других достопримечательностей – усадьба, в которой родился Иван Бунин и где теперь находится посвященный его жизни и творчеству музей. А вне города туристы смогут полюбоваться видами Дона и скал-останцев, посетить музей-заповедник "Дивногорье".

С помощью сервиса пользователи могут самостоятельно составить маршрут по городу и его окрестностям либо воспользоваться уже готовыми турами. Через него же возможно купить билеты и забронировать гостиницы.

Ранее стало известно, что за девять месяцев с момента создания Russpass им воспользовались больше одного миллиона человек. Сейчас на площадке уже доступно больше двух тысяч туристических предложений от 450 партнеров.

