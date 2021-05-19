Сервис Russpass заработал на испанском языке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Туристический сервис Russpass теперь доступен на испанском языке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета по туризму столицы.

"Для организации путешествия в Россию у испаноговорящих туристов теперь стал доступен новый инструмент – цифровой туристический сервис Russpass", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что запуск версии приурочен к международной туристической выставке Fitur, которая проходит с 19 по 23 мая в Мадриде.

Теперь сервис доступен на трех языках: русском, английском и испанском. На данный момент иностранные туристы с помощью Russpass могут воспользоваться более чем двумя тысячами туристических предложений, среди которых больше 500 туров и сотни культурных площадок.

Ранее сообщалось, что в сервисе Russpass появились туры по Воронежу. Пользователям доступно около 20 предложений для организации поездки по городу и его окрестностям.

Туристы смогут посетить корабль-музей "Гото Предестинация", усадьбу, в которой родился Иван Бунин, музей-заповедник "Дивногорье", а также другие достопримечательности столицы Черноземья.

