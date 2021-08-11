Фото: Сергей Шинов
Музей Москвы запустил серию экскурсий по обновленной Капотне с посещением Московского НПЗ. Экскурсоводы расскажут об истории района и его преображении благодаря городской программе "Мой район", а работники завода познакомят участников с экологической модернизацией предприятия.
Экскурсия проходит через сквер у памятника воинам-нефтяникам, затрагивает новый парк на берегу Москвы-реки, предусматривает посещение храма Рождества Богородицы. Участники прогулки узнают, откуда в большой футбол пришли братья Березуцкие, какой секрет хранит местный скейт-парк и как сотрудники нефтеперерабатывающего завода в годы войны обманули летчиков неприятеля.
"Цель наших экскурсий – показать, насколько Капотня изменилась после обновления по программе "Мой район" и благодаря модернизации Московского НПЗ. Это идеальный пример знакомства с одним из самых современных пространств благоустройства Москвы с элементами промышленного туризма. Мы расскажем о жизни завода, который работает по лучшим мировым технологиям", – отметил начальник отдела "Городское экскурсионное бюро" Музея Москвы Владимир Масич.
Посещение МНПЗ проходит в формате автобусной экскурсии. Посетителям покажут инновационные герметичные очистные сооружения "Биосфера", новейший комплекс переработки нефти "Евро+", который заменил 5 устаревших установок, ознакомят с принципом действия автоматизированной системы мониторинга воздуха.
"По экскурсионным программам Московский НПЗ посетили уже больше тысячи человек. Это жители ближайших районов и люди, увлеченные индустриальной тематикой. Предприятие включено в проект департамента инвестиционной и промышленной политики "Открой Моспром", который знакомит всех желающих с работой столичных заводов. Мы рады возможности показать, как развивается предприятие, еще большему количеству людей", – добавил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.
Экскурсии бесплатны и будут проводиться до октября. Запись на прогулки доступна на сайте Музея Москвы.
По Капотне начнут проводить экскурсии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: