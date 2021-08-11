Фото: Сергей Шинов

Музей Москвы запустил серию экскурсий по обновленной Капотне с посещением Московского НПЗ. Экскурсоводы расскажут об истории района и его преображении благодаря городской программе "Мой район", а работники завода познакомят участников с экологической модернизацией предприятия.

Экскурсия проходит через сквер у памятника воинам-нефтяникам, затрагивает новый парк на берегу Москвы-реки, предусматривает посещение храма Рождества Богородицы. Участники прогулки узнают, откуда в большой футбол пришли братья Березуцкие, какой секрет хранит местный скейт-парк и как сотрудники нефтеперерабатывающего завода в годы войны обманули летчиков неприятеля.

"Цель наших экскурсий – показать, насколько Капотня изменилась после обновления по программе "Мой район" и благодаря модернизации Московского НПЗ. Это идеальный пример знакомства с одним из самых современных пространств благоустройства Москвы с элементами промышленного туризма. Мы расскажем о жизни завода, который работает по лучшим мировым технологиям", – отметил начальник отдела "Городское экскурсионное бюро" Музея Москвы Владимир Масич.

Посещение МНПЗ проходит в формате автобусной экскурсии. Посетителям покажут инновационные герметичные очистные сооружения "Биосфера", новейший комплекс переработки нефти "Евро+", который заменил 5 устаревших установок, ознакомят с принципом действия автоматизированной системы мониторинга воздуха.

"По экскурсионным программам Московский НПЗ посетили уже больше тысячи человек. Это жители ближайших районов и люди, увлеченные индустриальной тематикой. Предприятие включено в проект департамента инвестиционной и промышленной политики "Открой Моспром", который знакомит всех желающих с работой столичных заводов. Мы рады возможности показать, как развивается предприятие, еще большему количеству людей", – добавил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Экскурсии бесплатны и будут проводиться до октября. Запись на прогулки доступна на сайте Музея Москвы.

