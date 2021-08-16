Russpass запустил московский маршрут по местам съемок 8 отечественных фильмов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Туристический сервис Russpass запустил новый московский маршрут по местам съемок 8 отечественных фильмов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу медиасервиса Megogo.

"Пользователи узнают, на крыше какого дома снимался "Служебный роман", где происходило действие фильма "Покровские ворота" и другие интересные факты о любимых отечественных фильмах", – говорится в сообщении.

Как отметили создатели, маршрут составлен профессиональным гидом и рассчитан на 5-часовую прогулку, которая начнется на Гоголевском бульваре, где была снята сцена фильма "Москва слезам не верит" с героями Юрия Васильева и Веры Алентовой. Конечной точкой маршрута станет высотка на Котельнической набережной – место жительства Ирины Салтыковой в "Брате-2".

В пресс-службе уточнили, что маршрут также пройдет по местам съемок фильмов "Я шагаю по Москве", "Место встречи изменить нельзя", "Летят журавли" и "12 стульев".

Отмечается, что всего в прогулку по столице включены 14 мест, в том числе ресторан, в котором можно будет остановиться и отдохнуть во время путешествия.

Ранее в чат-боте Мосгорнаследия появился новый экскурсионный маршрут по столице. Пользоваться чат-ботом @levhranitel_bot можно бесплатно с любого гаджета через мессенджер Telegram. Для его запуска необходима команда /start. Пользователю будет предоставлено на выбор несколько туров, из которых нужно выбрать "День археолога". Далее на экране отобразятся фотографии найденных предметов и короткие справки к каждому из них.