Сервис Russpass подготовил список экомаршрутов по паркам Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сервис Russpass опубликовал подборку экологических маршрутов по столичным паркам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Совершить экологическое путешествие по городским паркам и понаблюдать за редкими животными и птицами предлагают цифровой туристический сервис Russpass и Мосгорпарк. Подборка маршрутов для лесных прогулок в черте города появилась в онлайн-журнале Russpass Mag", – говорится в сообщении.
В подборку включены маршруты по музею-заповеднику "Царицыно", заказнику "Воробьевы горы", парку "Сокольники", скверу у Олонецкого проезда, Воронцовскому и Измайловскому паркам.
"В Измайловском парке множество аллей и тропинок, поэтому посетителям доступны разнообразные уникальные маршруты. <...> Например, можно прогуляться по Первомайской аллее протяженностью около 2,8 километра, проходящей по лесной части парка. <...> Можно прогуляться и по Елагинскому проспекту, протяженность маршрута составляет чуть более километра. В этой части парка встречаются белки и зайцы, растут фиалки и ландыши", – сказано в сообщении.
В июне на цифровой платформе представили экскурсию по Химкинскому водохранилищу. Прогулка, которая начинается на территории Северного речного вокзала, рассчитана на несколько часов ходьбы.
"Москва Раевского. Маршруты Russpass": маршрут "Островная жизнь"
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