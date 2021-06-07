В сервисе Russpass появилась экскурсия по Химкинскому водохранилищу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый прогулочный маршрут "На берегах Химкинского водохранилища" появился в цифровом туристическом сервисе Russpass. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Прогулка рассчитана на несколько часов и суммарно включает в себя пять остановок.

Маршрут начинается на территории Северного речного вокзала, далее следует в природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево", названный в честь одноименной дворянской усадьбы.

Горожане, которые проследуют по карте портала Russpass, окажутся также на набережной Канала имени Москвы, где располагается один из самых крупных шлюзов столицы.

Последней точкой на маршруте станет парк "Северное Тушино" с детскими площадками и спортивными зонами, а также музейный комплекс, посвященный истории военно-морского флота России.

После предыдущего обновления в сервисе Russpass появились 15 аудиогидов по достопримечательностям Санкт-Петербурга. Среди наиболее примечательных объектов – Петропавловская крепость, дворцы Русского музея и другие.