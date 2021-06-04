В сервисе Russpass появились 15 экскурсий по Санкт-Петербургу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В туристическом сервисе Russpass появились аудиогиды по 15 достопримечательностям Санкт-Петербурга. Все желающие могут прослушать информацию о музеях и архитектурных объектах прямо во время прогулок по городу. В число аудиоэкскурсий вошла информация о Петропавловской крепости, Музее Анна Ахматовой, музее-макету "Петровская акватория", – говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Одна из экскурсий посвящена дворцам Русского музея. Слушатели могут узнать, кому Екатерина II хотела подарить Мраморный дворец и во что играла аристократия в его залах", – говорится в материале.

Также пользователям доступна аудиоэкскурсия по Центральному военно-морскому музею имени императора Петра Великого. Тему флота продолжает рассказ про крейсер "Аврора": туристы узнают об участии корабля в Первой мировой войне, Октябрьской революции, Гражданской войне и службе в межвоенный период.

Кроме того, сервис подготовил аудиоэкскурсии и о новых культурных объектах Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в сервисе Russpass появились туры по Воронежу. Пользователям доступно около 20 предложений для организации поездки по городу и его окрестностям.

Туристы смогут посетить корабль-музей "Гото Предестинация", усадьбу, в которой родился Иван Бунин, музей-заповедник "Дивногорье", а также другие достопримечательности столицы Черноземья.

