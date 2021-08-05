Экомаршрут появится в долине реки Чертановки в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый экомаршрут появится в долине реки Чертановки в районе Москворечье-Сабурово. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Специалисты уже очистили и укрепили берега реки и установили металлический каркас на сваях. На данный момент ведутся работы по обустройству деревянных пешеходных мостиков и настилов.

Также на маршруте оборудуют смотровую площадку, дорожки и лестницы, которые будут приспособлены и для маломобильных граждан.

Кроме того, на территории парка создадут 16 зон для пикника, одну детскую и две спортивные площадки и площадку для прогулок с собаками.

Специалисты дополнительно озеленят парк: высадят деревья и кустарники, разобьют несколько цветников.

Ранее сервис Russpass представил список экомаршрутов по паркам Москвы. В подборку включены маршруты по музею-заповеднику "Царицыно", заказнику "Воробьевы горы", парку "Сокольники", скверу у Олонецкого проезда, Воронцовскому и Измайловскому паркам.

