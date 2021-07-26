Сергунина рассказала об укреплении конкурентоспособности Москвы в сфере туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице с начала текущего года появилось сразу три новых гостиничных комплекса. Они расположены на Космодамианской набережной, Рогожском Валу и в 1-м Земельном переулке, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, всего в этом году в городе планируют открыть 14 гостиниц.

"Еще десять лет назад его практически не было. К примеру, в 2011 году открылось только две гостиницы, а в 2015 году – уже девять", – отметила заммэра.

Сергунина пояснила, что рост туристической привлекательности города способствует увеличению числа рабочих мест в отрасли. На данный момент в сфере туризма работают свыше 500 тысяч человек.

По ее словам, в столице число туристов в возрасте от 25 до 45 лет в прошлом году составило более половины внутреннего турпотока и около 70% иностранного. Сергунина отметила, что российские путешественники проводят в Москве около шести дней, а иностранцы – около восьми.

Вице-мэр добавила, что Москва активно сотрудничает с зарубежными представителями туристического бизнеса.

Так, в июне состоялась онлайн-презентация туристических возможностей города, в которой участвовали 25 московских компаний и более 130 представителей туротрасли Сингапура и Таиланда.

По словам Сергуниной, постоянное взаимодействие с представителями международного турбизнеса и госструктур позволяет обмениваться опытом для решения совместных задач.

Ранее сообщалось, что сервис Russpass опубликует статьи, посвященные развитию российского туризма и географическим открытиям. На цифровой платформе выпустят онлайн-журнал Russpass Mag. Читателям расскажут о популярных маршрутах путешественников XIX века и о том, как организовывались поездки – что предки брали с собой, сколько длилось путешествие и для чего с собой возили дрова.

В материалах Russpass затронут происхождение слова "турист", которое в полной мере появилось в начале XX века. Кроме того, читателей познакомят с предтечами массового организованного туризма России.

