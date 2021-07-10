Сервис Russpass представит материалы об истории российского туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис Russpass опубликует статьи, посвященные развитию российского туризма и географическим открытиям. Об этом сообщает Агентство "Москва".

На цифровой платформе выпустят онлайн-журнал Russpass Mag. Читателям расскажут о популярных маршрутах путешественников XIX века и о том, как организовывались поездки – что предки брали с собой, сколько длилось путешествие и для чего с собой возили дрова.

В материалах Russpass затронут происхождение слова "турист", которое в полной мере появилось в начале XX века. Кроме того, читателей познакомят с предтечами массового организованного туризма России.

В июне на цифровой платформе представили экскурсию по Химкинскому водохранилищу. Прогулка, которая начинается на территории Северного речного вокзала, рассчитана на несколько часов ходьбы.