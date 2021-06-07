Сергунина: Москва продолжает развивать международное сотрудничество в сфере туризма

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь
Столичный комитет по туризму провел цифровое роуд-шоу с участием 25 столичных компаний и более 130 представителей туротрасли Сингапура и Таиланда.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в рамках программы зарубежным партнерам презентовали возможности столицы и организовали свыше 100 коротких деловых встреч с коллегами из Юго-Восточной Азии.
В частности, был представлен цифровой туристический сервис Russpass, помогающий путешественникам планировать поездки по РФ. В настоящее время Russpass работает не только на русском, но также на английском и испанском языках.
Также партнеры узнали о новинках туристического сезона и соблюдении в Москве мер безопасности, позволивших открыть музеи, театры и кафе с летними террасами.
Российская столица присоединилась к международной программе безопасности путешествий Safe Travels. Туркомпании, гостиницы, рестораны, культурные и досуговые площадки Москвы могут пройти аккредитацию и получить специальный знак, гарантирующий, что объект соблюдает все санитарные нормы и рекомендации профильных органов.
Участники роуд-шоу из России высокого оценили возможность пообщаться с потенциальными зарубежными партнерами напрямую.
Гендиректор компании UTS.Russia Алексей Крылов сообщил, что не первый раз участвует в подобных мероприятиях и готов дать высокую оценку подготовительному и организационному процессам. Он также назвал важным то, что в текущей ситуации столичный комитет по туризму совместно с бизнесом продвигает российскую столицу на зарубежных рынках.
Крылов подчеркнул, что участники из Таиланда и Сингапура также дали высокую оценку готовности Москвы в текущих реалиях принимать туристов.
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