Сервис Russpass подготовил маршруты по Москве ко Всемирному дню туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туристический сервис Russpass представил свыше 60 авторских маршрутов по столице ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Несмотря на пандемию и временные ограничения, в прошлом году Москву посетили 13,6 миллиона туристов. Гости (впрочем, как и жители города) могут организовать себе интересный и познавательный досуг при помощи сервиса Russpass. На сайте доступно свыше 60 авторских маршрутов, которые предлагают исследовать культурные, архитектурные и природные достопримечательности столицы", – говорится в сообщении.

В пяти локациях маршрута "На берегах Химкинского водохранилища" можно прогуляться по красивым местам, полюбоваться отреставрированным Северным речным вокзалом, пройтись по паркам "Северное Тушино" и "Покровское-Стрешнево", увидеть шлюз № 7 Канала имени Москвы.

Маршрут "Москва из кино" проходит по местам съемок восьми фильмов. Так, все желающие могут погулять по Новому Арбату, Никитскому бульвару, Красной площади, мимо театра "Современник" к высотке на Котельнической набережной.

Также на прогулке можно узнать, как создавались коллекции произведений искусства и музейные объединения, где жили известные художники, обитали герои книг, а также увидеть Дом Пашкова, Российскую государственную библиотеку, памятник Федору Достоевскому и дом Валентина Серова, побывать в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина и галерее Ильи Глазунова.

Беговой маршрут "Полумарафон "Моя столица" начинается на Университетской площади перед главным зданием МГУ, далее ведет к киностудии "Мосфильм", конечной точкой прогулки является смотровая площадка Воробьевых гор.

Маршрут "Загадки парка "Коломенское" проводит москвичей по музею-заповеднику "Коломенское" на берегу Москвы-реки, а маршрут "Через скверы к звездам" – по переулкам Пресненского района и музею современного искусства Зураба Церетели.

Для прогулок с детьми подойдет маршрут "Невероятные приключения на Пресне". Туристы смогут узнать, чем завтракают в разных странах, посетить планетарий и Московский зоопарк. Завершается прогулка на 89-м этаже башни "Федерация".

Ранее сообщалось, что сервис Russpass представил новый маршрут для туристов, получивший название "Вокруг и около Кремля". Участников проведут по исторической части столицы, как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Всего на маршруте можно увидеть восемь достопримечательностей. Первыми остановками станут Центральный выставочный зал "Манеж" и Музей археологии Москвы – в подземном павильоне последнего располагаются находки со столичных раскопок.

