В сервисе Russpass появился новый маршрут вокруг и около Кремля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Цифровой сервис Russpass представил новый маршрут для туристов, получивший название "Вокруг и около Кремля". Участников проведут по исторической части столицы, как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Всего на маршруте можно увидеть восемь достопримечательностей. Первыми остановками станут Центральный выставочный зал "Манеж" и Музей археологии Москвы – в подземном павильоне последнего располагаются находки со столичных раскопок.

Туристический маршрут пройдет также по Варварке и историческому району Китай-город. Завершить прогулку предлагается у стен Кремля, в Александровском саду.

Сервис Russpass позволяет ознакомиться с приблизительной продолжительностью маршрута, а также выбрать наиболее интересные места и настроить его под собственные нужды.

Как рассказала замглавы столичного комитета по туризму Татьяна Шаршавицкая, туристы в Москве стали чаще посещать популярные среди москвичей места, в то время как классические достопримечательности стали менее востребованы.