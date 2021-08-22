Сергунина рассказала о популярных маршрутах городского онлайн-гида "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С начала лета раздел "Маршруты" на портале и в мобильном приложении "Узнай Москву" просмотрели более 60 тысяч раз. Пользователи онлайн-гида прошлись по Чистым прудам, Мясницкой улице и саду "Эрмитаж", а также устраивали велопрогулки от Пречистенки до Арбата, изучая московский модерн. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
"Всего в онлайн-гиде "Узнай Москву" доступно уже больше 160 различных маршрутов, в том числе авторских. Они помогают жителям лучше узнать свой город, познакомиться с историей знаковых зданий, интересными фактами о столичных улицах и даже целых районах", – высказалась заммэра города Наталья Сергунина.
По данным портала, с начала июня на сайте появилось несколько тематических маршрутов. Среди них прогулки по Останкинскому району и Люблино, а также маршрут "Куда Гиляровский Станиславского водил: пять главных зданий Басманного района" и аудиогид "Достоевский в Москве: детство на Божедомке".
В топ-3 самых популярных летних направлений на сайте вошли прогулка по центру города "Покажи Москву", авторский маршрут по Москве детства с Филиппом Смирновым, который появился в июле, и аудиогид по саду "Эрмитаж".
Ранее в честь 800-летия Нижнего Новгорода на базе туристического сервиса Russpass появилась страница москванижний800.рф. Там можно найти интересные маршруты, событийный календарь, спецпредложения от отелей и другую информацию.
Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, целью проекта является помощь туристам при планировании поездок в эти города.
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