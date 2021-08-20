В Москве пройдет фотовыставка "Москва в цифрах: от переписи к переписи"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

24 августа в Москве откроется выставка "Москва в цифрах: от переписи к переписи". На ней будут представлены фотографии Москвы сейчас и XIX века, а также цифры и факты о столице, полученные в результате первой российской переписи населения 1897 года.

"Живые" снимки и факты позволят увидеть в деталях повседневную жизнь города и его населения, погрузиться в атмосферу конца XIX века и по-новому взглянуть на Москву современную", – рассказали в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Так, в 1897 году Москва была преимущественно "мужским" городом: на 100 мужчин приходилось 76 женщин. Специалисты полагают, что это было связано с тем, что в столице в основном требовалась рабочая сила для тяжелого труда. С этим связывают и относительно молодое население города – возраст 61% мужчин и 53,8% женщин не превышал 30 лет. Лишь 3% горожан были старше 60 лет.

Между тем на стендах с современными фотографиями будут размещены QR-коды, отсканировав которые можно перейти на специальный сайт и больше узнать о предстоящей переписи населения.

Уточняется, что снимки были предоставлены Российским государственным архивом кинофотодокументов, Музеем Москвы, а также фондом "Московское время".

Ранее стало известно, что Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. При этом на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, она продлится до 20 декабря.

Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.

