Стало известно, как офицеры, мичманы и старшины ВМФ пройдут перепись населения

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Россиянам рассказали о том, как моряки пройдут Всероссийскую перепись населения. Об этом сообщается на сайте переписи.
Перепись военнослужащих всегда имеет свои особенности. Моряков и членов их семей, проживающих на территории закрытых городков, воинских частей или организаций, будут учитывать учреждения, в ведении которых находятся объекты.
Например, военнослужащих ВМФ перепишут представители Минобороны РФ, а о моряках, которые находятся в плавании, расскажут их родственники.
На общих основаниях процедуру пройдут военнослужащие, живущие в гражданских населенных пунктах. Они могут дождаться переписчика или самостоятельно пройти перепись с помощью портала госуслуг.
Перепись находящихся в плавании гражданских моряков рыболовных и торговых судов также будет иметь свои особенности. Органы статистики заранее подготовят списки уходящих в море судов и членов экипажей.
В том случае если выход в рейс запланирован до начала переписи населения, моряки пройдут ее досрочно. Кроме того, переписные листы за них смогут заполнить родственники.
Всероссийская перепись населения стартует 15 октября 2021 года. Основной ее этап закончится 14 ноября на стационарных участках. Через портал госуслуг перепись будет идти до 8 ноября.
Для организации процедуры будут задействованы ресурсы, которые также используют при подготовке единого дня голосования.
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