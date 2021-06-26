К всероссийской переписи населения подключат 25 тыс цифровых волонтеров

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Руководитель Росстата Павел Малков заявил, что на всероссийской переписи населения 2021 года будут задействованы цифровые волонтеры. Об этом сообщает ТАСС.

"Особенностью предстоящей переписи станет привлечение цифровых волонтеров – помощников населения в вопросах прохождения самостоятельной интернет-переписи. <…> Планируется привлечь порядка 25 тысяч цифровых волонтеров в возрасте от 18 до 50 лет", – заявил специалист.

Волонтеры на предстоящей акции будут работать на переписных участках в МФЦ, а также в выездных группах на мероприятиях. Кроме того, они помогут россиянам в онлайн-переписи.

По итогам заседания комиссии правительства РФ по проведению всероссийской переписи населения было решено усилить взаимодействие Росстата с Росмолодежью и министерством образования и науки России для подготовки волонтеров к акции.

Согласно последней информации, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября. Ожидается, что первые итоги о численности населения подведут в конце 2021 года, окончательные – до конца 2022 года. Предстоящая процедура пройдет с применением цифровых технологий.