Путин поддержал предложение перенести перепись населения на октябрь

Фото: URA.RU/TAСС/Анна Майорова
Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" перенести перепись населения на октябрь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент Путин поддержал предложение (Андрея. – Прим. ред.) Турчака, предложение "Единой России" сдвинуть перепись населения на октябрь", – приводит его слова ТАСС.
Всероссийская перепись должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена на апрель 2021 года. Весной вновь сдвинуть сроки предложили представители Минэкономразвития. В ведомстве сообщили о необходимости перенести сроки проведения переписи населения с апреля на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года.
В октябре прошлого года стартовала перепись населения в труднодоступных районах России. В Томской области перепись охватила районы Александровский, Кривошеинский и Тегульдетский.
За октябрь переписчики обошли практически все помещения, указанные в плане маршрутов. Следующий этап переписи в Томской области пришелся на февраль 2021 года.
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