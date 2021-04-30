Онлайн-игру о переписи признали лучшей на конкурсе Tagline Awards

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Фото: depositphotos/VitalikRadko
Онлайн-игру, которая посвящена Всероссийской переписи населения, заняла первое место на самом крупном в Восточной Европе digital-конкурсе Tagline Awards. Жюри, состоящее из признанных специалистов в сфере коммуникаций, маркетинга и дизайна присудило ей победу в номинации "Лучшая онлайн-игра". Об этом сообщается на сайте переписи населения.
Уточняется, что игра построена вокруг поиска предметов в трех разных локациях. Каждый игрок может примерить на себя ситуации и способы участия в первой цифровой переписи. Так, например они смогут побывать в жилом многоквартирном доме, куда приходит переписчик с планшетом, а также в МФЦ, где тоже можно пройти перепись. На третьем этапе игроки переносятся в Росстат, где появляются данные о переписи в стране.
Число попыток не ограничено, однако перечень спрятанных предметов каждый раз будет обновляться. Лучшие игроки попадут в рейтинг, но для этого перед началом игры необходимо зарегистрироваться.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предложило перенести сроки проведения переписи населения с апреля на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года.
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