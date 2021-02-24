Российские регионы и районы получат новую статистику

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Развитие региональной и муниципальной статистики является одной из стратегических целей Росстата. Об этом сообщил глава Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.

Он также рассказал, какие будут особенности у первой цифровой переписи населения.

"Развитие региональной и муниципальной статистики – один из приоритетов Росстата до 2024 года. Сейчас мы стремимся, чтобы лицо статистики стало более дружелюбным и открытым", – отметил Малков.

По его словам, ведомство занимается тем, чтобы статистические данные были понятны всем и использовались во время принятия управленческих решений.

"Стараемся расширять состав показателей, адаптировать его под нужды потребителей нашей информации", – добавил он.

Малков также уточнил, что до этого статистика была ориентирована на нужды федерального уровня.

"Мы провели достаточно большую работу – с этого года полностью отказываемся от приема бумажной отчетности у крупного и среднего бизнеса, со следующего года – у малого бизнеса, то есть переходим на отчетность исключительно в электронном виде", – пояснил он.

Одно из главных решений, которое позволит адаптировать статистику под запросы потребителей и повысить точность и полноту первичных данных, – переход на электронную отчетность. Помимо того, продолжается серьезная работа над развитием информационных систем. Например, будет широко применяться искусственный интеллект в работе с данными контрольно-кассовой техники, подчеркнул Малков.

Ранее в Росстате рассказали о "мужской" статистике в Москве. В начале прошлого года численность мужчин увеличилась до 5,9 миллиона, при этом соотношение между женщинами и мужчинами осталось в пользу слабого пола – 54 процента против 46.