В Росстате рассказали, как будут обеспечивать безопасность во время переписи населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава Росстата Павел Малков в ходе круглого стола "Безопасная перепись – уверенность в будущем" рассказал, как будет обеспечиваться физическая безопасность переписчиков.

Он заявил, что переписчики получат отпугиватели собак, а по "рискованным" адресам работники будут ходить с сотрудниками полиции. Решение об использовании защиты от животных было принято в связи с тем, что раньше нападения собак встречались довольно часто.

"Определились с моделью, и сейчас идет закупка", – пояснил Малков.

Кроме того, переписчикам объяснят, как заметить симптомы инфекционных болезней: при первом же подозрении эксперт остановит работу и оставит всю информацию в почтовом ящике. Также все переписчики получат маски и санитайзеры для рук.

По словам главы Росстата, сейчас ведутся переговоры с Минздравом о вакцинации переписчиков от коронавируса. Также Малков подчеркнул, что переписчики застрахованы по программе Сбербанка.

Ранее в Росстате рассказали о курьезах переписи населения. Например, итоги Всероссийской переписи населения в 2010 году показали, что женщин, которые назвали себя замужними, в стране больше, чем считающих себя женатыми мужчин.