В Росстате рассказали о курьезах переписи населения

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Итоги Всероссийской переписи населения в 2010 году показали, что женщин, которые назвали себя замужними, в стране больше, чем считающих себя женатыми мужчин, сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.

"Когда приходят и спрашивают женщину, состоит ли она в браке. Она состоит в незарегистрированном браке, живет с мужчиной, у них могут быть дети. Она говорит: "Да, конечно, я в браке". А у мужчины спрашивают – он говорит: "Нет, у меня нет штампа в паспорте, в каком я браке, я свободный человек", – цитирует его РИА Новости.

Смелов предположил, что по итогам новой переписи 2021 года такая тенденция сохранится.

Всероссийская перепись должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена на апрель 2021 года.

С 1 октября началась перепись населения в труднодоступных районах России. Столь ранее начало процесса объясняется тем, что провести данное мероприятие в них в короткие сроки невозможно.

Глава Росстата Павел Малков заявил, что в данной переписи используется новая методика. По его словам, она позволит более оперативно представить итоги переписи. В частности, в ее рамках широко задействованы технологии и информационные системы для обработки данных.

