В ОНФ предложили после переписи населения передать планшеты детям из нуждающихся семей

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
После проведения переписи населения использованные для нее планшеты следует передать школьникам из нуждающихся семей. С таким предложением выступил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.
"В этом году будет перепись, для которой закуплено 300 тысяч планшетов. Давайте мы передадим часть этих планшетов многодетным семьям, где действительно у детишек нет этой возможности. Для этого не нужны новые компьютеры", – цитирует Кузнецова ТАСС.
Общественник отметил, что в настоящее время порядка 40 тысяч семей не обеспечены необходимой техникой, однако благодаря переписи им удастся помочь. Кузнецов добавил, что в России насчитывается 68 тысяч семей, где воспитываются пятеро и более детей, двое и более из которых – школьники, нуждающиеся в компьютерах.
Он напомнил, что благодаря проекту ОНФ "МногоДарю: компьютеры – детям" с апреля прошлого года удалось передать в семьи порядка 24 тысяч компьютеров. К акции подключились свыше 20 НКО и предпринимателей в 40 регионах, поддержку оказывают "Ростех" и "Роскосмос".
Всероссийская перепись должна была пройти в октябре 2020 года, однако сроки несколько раз переносились. В настоящее время планируется провести перепись населения осенью 2021 года.
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