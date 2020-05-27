Нуждающихся школьников обеспечат компьютерами до 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Министерство просвещения РФ вместе с Агентством стратегических инициатив (АСИ) планируют обеспечить школьников из нуждающихся семей компьютерами до 1 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы решили вместе продлить эту программу даже после окончания учебного года, пока до 1 сентября. И как раз надеемся, что за летний период мы покроем 100% потребности в технике у детей из малообеспеченных семей или там, где несколько школьников обучается", – заявила директор АСИ Светлана Чупшева.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, семьям уже было выдано более 300 тысяч компьютеров для дистанционного обучения. Технику передали безвозмездно.

Кроме того, ноутбуки подарили и учителям. Устройства, которые останутся в их распоряжении и впоследствии, получили 20 тысяч преподавателей.

В конце апреля министерство просвещения обновило рекомендации по организации онлайн-обучения. В ведомстве объявили, что смартфоны вредны для глаз и не подходят для дистанционных занятий.

