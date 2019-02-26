Школьников предложили спасти от компьютерного излучения

Мальчикам школьного возраста хотят выдавать отечественные средства защиты от электромагнитного излучения компьютеров и смартфонов. Такое предложение содержится в рекомендациях круглого стола комитета Совета Федерации по социальной политике, посвященного вопросам сохранения здоровья мужского населения, передает Агентство "Москва".
Сенаторы посоветовали Минтруду, Минобрнауки, Минпросвещения и Минпромторгу сперва отобрать эффективные технологии индивидуальной защиты пользователей от электромагнитного излучения компьютеров и мобильных устройств, а затем массово внедрить их, особенно в социальных группах школьников и молодежи мужского пола.
Как отметил сенатор Владимир Круглый, что речь идет о различных девайсах для телефонов и компьютеров, в том числе защитных наклейках. По его словам, электромагнитное излучение влияет на репродуктивную функцию.
"Существует ряд средств, которые предлагают ученые, которые способны снижать воздействие этого излучения. <...> Если они действительно снижают, вероятно, их необходимо в каждый телефон встроить", – добавил представитель Совфеда.
Среди других рекомендаций обеспечить производство отечественных продуктов специализированного питания на основе витаминов и растительного сырья.
Ранее сенаторы предложили Минздраву РФ выдавать зарегистрировавшим брак парам "Сертификат молодоженов". Предполагается, что этот документ покроет расходы на проверку репродуктивной системы.
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