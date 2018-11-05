Дети в планшете: почему не стоит лишать ребенка гаджетов

Сегодня жизнь детей сложно себе представить без телефонов, планшетов, компьютеров и других гаджетов. Анна Лебедева решила поговорить о том, стоит ли отнимать у детей игрушки, к которым они так тянутся, и реально ли увлечение девайсами так опасно.

Недавно ко мне подошла незнакомая женщина и, посмотрев на мою дочь, которая увлеченно смотрела мультик на планшете, сказала: "Для глаз вредно, не давайте! Мамы нынче пошли не то, что мы. Компьютеры теперь вместо сосок дают. Это где же такое видано?"

А я подумала, что спор двух или более поколений о привязанности к гаджетам – совершенно бесполезная вещь, и решила промолчать.

Невозможно резко отнять у ребенка планшет, который когда-то ему дали родители, да и не нужно этого делать. Так же как и не стоит оттягивать время покупки компьютера для школьника. Запретный плод, как известно, сладок, и ребенок будет чувствовать себя некомфортно, если у него одного в классе не будет, например, телефона.

Возможно, некоторым родителям стоит пойти наперекор своим принципам и смириться с тем, что гаджеты – не такая уж и вредная вещь для развития ребенка, особенно, если сразу постараться расставить все точки над "i".

Передышка для мамы

Есть у меня подруга Света, у которой трое детей-погодок, и дома у нее – маленький детский сад. Когда дети подросли, они стали прекрасно развлекать себя сами, погружаясь в ролевые игры. Света в это время могла спокойно заниматься домашними делами, включить им мультики и изредка поглядывать за детьми. Ей не нужно было каждому давать в руки по планшету, чтобы появилось немного времени для себя.

Совсем другая ситуация у подруги Марины, которая воспитывает сына. Мальчик очень шебутной, играть один не привык, и все время, пока кто-то из родителей рядом с ним, требует повышенного внимания. Даже мультики не спасают Марину, потому что отвлекается он на них максимум на полчаса. Устав от детских игр, чтения книжек, совместных поделок и не имея возможности убраться в квартире, Марина решила дать Артемке планшет. Новая игрушка настолько приглянулась малышу, что полюбил он ее больше, чем игры с мамой. Кто-то, конечно, посмотрит на нее осуждающе: мол, рано еще приучать к гаджетам, надо больше заниматься с ребенком и тому подобное. Все это чепуха и предвзятое отношение. Наверное, нет ничего страшного в том, что ребенок пару часов в день поиграет в планшете, там более сейчас есть возможность скачать интересные познавательные игры.

Я не призываю давать планшет в руки ребенку сразу, как он проснется, и на весь день. Но в некоторых ситуациях это даже полезно.

Развитие

Например, моя дочь с помощью игры в телефоне легко выучила алфавит и цифры. До этого мы безуспешно пытались запомнить буквы по карточкам и развивающим тестам. Восприятие информации через красивую картинку, музыку и забавные стишки оказалось намного эффективнее.

Возможно, развивающие игры в планшете – отличная подмога для родителей. И это не тот виртуальный мир с тяжелыми последствиями для психики, в который погружаются многие подростки, готовые сидеть в компьютере часами напролет.

Думаю, что для каждого возраста в приложениях найдется что-то интересное и познавательное. Это могут быть звуки животных, пазлы, сортеры, говорящая азбука, веселые детские стишки или анимированные персонажи.

У одной моей знакомой не получалось делать с сыном домашнее задание по английскому. Они садились за стол, доставали разноцветные карточки, и ребенка хватало на три минуты, ему было скучно просто зубрить слова. Журнал с наклейками тоже не помог. Только когда знакомая скачала специальное детское приложение с уроками английского для малышей и дала ребенку в руки планшет, появилась заинтересованность. Уже через пару дней мальчик ходил по квартире и радостно повторял выученные с помощью игры английские словечки.

Очень помогают в развитии игры с формами и цветами. Дети воспринимают видеоряд гораздо лучше, чем книги.

У всех есть, а у меня нет

Ситуация, когда ребенок просит "куклу, как у Маши", знакома всем родителям. И нет ничего слаще в жизни детей, чем похвастаться новой игрушкой. Если, например, сидя в кафе, ваша дочь или сын увидят телефон в руках у девочки за соседним столиком, они тоже у вас попросят гаджет. И будет странно, если вы откажете им только потому, что боитесь не справиться с привязанностью ребенка к таким устройствам. Пора признать: сегодня почти все дети владеют телефонами и планшетами. А вот наполнение полностью зависит от предпочтений родителей, так же, как и время ограничений.

Мотивация

Когда речь идет о мотивации, главное – не переборщить. Если каждый раз при плохом поведении ребенка вы будете отбирать у него планшет со словами "Не дам ни за что больше", это вызовет только негатив. А вот если изначально ограничивать время пребывания в Сети и поощрять за какие-то важные поступки, это только плюс. Например, сделал хорошо уроки – поиграй в компьютерную игру. Позанимался с мамой чтением или тестами – возьми планшет на час. Родители же в это время смогут передохнуть, набраться сил для игры в дочки-матери.

Кстати, заметила, что планшет очень спасает, когда ребенок болеет. Все эти мультики, игры, ролики как-то поднимают ему настроение. Но опять же: все должно быть в меру.

Ставьте пароли, чтобы ребенок не смог в любое время воспользоваться планшетом, и давайте детям гаджеты по необходимости, когда это действительно нужно для развития, для переключения внимания, для разрядки между занятиями и играми в куклы. Тогда не возникнет никакой компьютерной зависимости.

Отнимать совсем гаджеты у детей не стоит. Ведь надо понимать, что планшеты, телефоны и компьютеры уже давно появились в нашей жизни. Мы ими пользуемся постоянно, пролистывая ленты социальных сетей, переписываясь с друзьями, родственниками. На детской площадке мамы не вылезают из своих телефонов, дома тоже периодически смотрят в экран. Задумайтесь, как давно ваш телефон жил отдельной жизнью, в сумочке или в кармане, так, чтобы вы вспоминали о нем только по звонку или когда приходит смс? Давно, очень давно, ведь мы не пропускаем ни одного лайка.

А дети нас просто копируют.