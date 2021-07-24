Всероссийская перепись населения стартует 15 октября

Фото: ТАСС/Анна Майорова
Росстат представил новые даты проведения Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает ТАСС.
"На совещании было объявлено, что основной этап Всероссийской переписи населения начнется 15 октября и закончится 14 ноября на стационарных участках", – заявили в ведомстве.
Через портал госуслуг перепись будет идти с 15 октября по 8 ноября.
В Росстате также добавили, что для организации процедуры будут задействованы ресурсы, которые также используют при подготовке единого дня голосования.
Ранее сообщалось, что Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года. При этом изначально подсчет числа граждан страны должен был состояться в октябре 2020 года, однако его перенесли в связи с пандемией коронавируса.
Предстоящая перепись в значительной степени задействует цифровые ресурсы. Для помощи россиянам будут привлечены порядка 25 тысяч цифровых волонтеров.