Всероссийская перепись населения стартует 15 октября

Фото: ТАСС/Анна Майорова

Росстат представил новые даты проведения Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает ТАСС.

"На совещании было объявлено, что основной этап Всероссийской переписи населения начнется 15 октября и закончится 14 ноября на стационарных участках", – заявили в ведомстве.

Через портал госуслуг перепись будет идти с 15 октября по 8 ноября.

В Росстате также добавили, что для организации процедуры будут задействованы ресурсы, которые также используют при подготовке единого дня голосования.

Ранее сообщалось, что Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года. При этом изначально подсчет числа граждан страны должен был состояться в октябре 2020 года, однако его перенесли в связи с пандемией коронавируса.

Предстоящая перепись в значительной степени задействует цифровые ресурсы. Для помощи россиянам будут привлечены порядка 25 тысяч цифровых волонтеров.