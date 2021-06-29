Росстат показал главного героя 2021 года

youtube.com/c/Strana2020realНакануне Дня работника статистики, который отмечается 25 июня, Росстат опубликовал видеоклип, посвященный предстоящей Всероссийской переписи населения и ее главному действующему лицу – переписчику.
Госорган, занимающийся статистическими исследованиями, появился в России 200 лет назад, 25 июня 1811 года. Предстоящей осенью 360 тысячам переписчиков и контролеров предстоит обойти все дома и квартиры россиян.
По сюжету молодой человек посещает жителей многоквартирного дома, что в целом напоминает веселый квест. В одной из квартир он мгновенно считывает QR-код со смартфона хозяина, который заранее ответил на все вопросы через госуслуги.
"В этом году любой житель России сможет самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале госуслуг. Однако есть люди, прежде всего старшего поколения, которые захотят пообщаться с представителем переписи вживую", – сказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.
Он подчеркнул, что переписчики ответят на все возникающие вопросы и помогут разобраться с бланками.
Вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Ксения Трифонова напомнила, что в прошлом году главным героем был курьер, который помогал людям, столкнувшимся с пандемийными ограничениями.
"Героем же 2021 становится переписчик, и мы с вами тоже. Данные переписи помогут построить будущее", – отметила она.
Ранее руководитель Росстата Павел Малков заявил, что на всероссийской переписи населения 2021 года будут задействованы цифровые волонтеры. Планируется привлечь порядка 25 тысяч цифровых волонтеров в возрасте от 18 до 50 лет
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