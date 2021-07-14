Россиянам рассказали, как принять участие в онлайн-переписи населения

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Всероссийская перепись населения, которая пройдет в октябре, будет соответствовать стандартам ООН, которая на фоне пандемии рекомендовала странам проводить переписи в онлайн-формате.

Для участия в цифровой переписи населения гражданину потребуется подтвержденная или стандартная учетная запись на портале госуслуг, а также смартфон, планшет или компьютер с доступом в интернет. Электронный бланк можно будет заполнить не только на себя, но также и на близких родственников – супруга, родителей и детей.

Помимо дистанционного участия в переписи, россияне смогут заполнить анкету на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров "Мои документы".

В последний раз Всероссийская перепись населения проводилась в 2010 году. Новая перепись позволит получить точные данные о том, какие изменения за 11 лет претерпела численность населения России, его национальный состав, уровень образования и другие демографические и социальные характеристики. Впоследствии эти данные станут основой для построения новых федеральных программ, в том числе по социальной поддержке и льготам.

Как сообщалось, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года, соответствующее постановление уже подписано. Ожидается, что первые итоги о численности населения подведут в конце 2021 года, окончательные – до конца 2022 года.

Первоначально планировалось, что перепись пройдет в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена на апрель 2021 года. Весной вновь сдвинуть сроки предложили представители Минэкономразвития.